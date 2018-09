Alemanha vai organizar o campeonato da Europa de futebol em 2024

A Alemanha foi o país escolhido para a organização do campeonato da Europa de 2024, superando assim a concorrência da Turquia, que estava também na corrida. A decisão foi tomada esta quinta-feira pela UEFA e atribui pela primeira vez esta prova aos alemães, após a reunificação (a Alemanha havia organizado o europeu em 1988).

Depois da edição de 2020, que será um périplo por 12 cidades e países, a competição volta assim a ter uma sede fixa. Contudo, esta escolha pela Alemanha está longe de gerar consenso no país, principalmente entre os adeptos.

Ao longo dos últimos dias surgiram várias manifestações nos estádios germânicos contra esta candidatura, numa altura em que os adeptos contestam também algumas decisões da liga alemã, como as mudanças de horários dos jogos e até encontros a serem disputados à segunda-feira.

Existem ainda as dúvidas sobre a organização do Mundial 2006, na Alemanha estar sob suspeitas de suborno e compra de votos. Além disso, surge também o facto de não ter sido dada pelas autoridades alemães a isenção de impostos a eventuais receitas associadas à competição, algo que é referido no relatório de avaliação da UEFA, divulgado na última semana.