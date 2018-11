Alentejo tem 84 pedreiras com pedidos de legalização especial

Mais de 80 pedreiras da região do Alentejo tentaram regularizar a sua atividade industrial no âmbito do Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), lançado pelo Governo de Pedro Passos Coelho, em 2014. Das 84 pedreiras em questão, há 40 que estão, neste momento, em funcionamento, noticia o ”Público”, esta sexta feira.

Lançado quando Carlos Moreira da Silva era ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, o RERAE visava criar um mecanismo para avaliar “a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições atuais da atividade”.

O jornal não conseguiu confirmar se alguma das duas pedreiras que ladeava a EN255, a estrada que ruiu na passada segunda-feira. A Associação Portuguesa de Geólogos, que alertou ontem para o risco de desabamento do restante troço da estrada, está inserida neste processo. O volume de empresas que se candidatou, apenas na região dos mármores, é revelador das incompatibilidades que existem entre o exercício desta atividade e os instrumentos de gestão do território, refere o matutino.