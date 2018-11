Alerta amarelo regressa à Madeira devido à chuva

A Madeira está esta sexta-feira sob alerta amarelo, devido à chuva, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este alerta inclui a Costa Norte e Sul, e ainda as Regiões Montanhosas e o Porto Santo, de acordo com o IPMA. As previsões meteorológicas apontam para períodos de chuva, que em alguns momentos podem ser fortes.

O alerta amarelo está em vigor até ao final desta segunda-feira.

A previsão meteorológica para esta segunda-feira é de céu muito nublado, períodos de chuva, e vento fraco a moderado.

No Funchal é esperado céu muito nublado, chuva, e vento fraco.

Na Costa Norte são esperadas ondas até aos 2,5 metros enquanto que na Costa Sul a ondulação deve ficar pelos 1,5 metros.