A reduflação trata-se da estratégia de diminuição da quantidade dos produtos à venda, mantendo-se o preço anteriormente praticado com uma quantidade maior.

7 Novembro 2023, 07h45

Poupar está cada vez mais difícil, principalmente no que toca à compra de bens alimentares. Os preços, a nível geral, estão a aumentar, os bens alimentares estão cada vez mais caros, mas o ordenado dos consumidores mantém-se igual, o que provoca o conhecido fenómeno da inflação.

Embora muitos consumidores conheçam este fenómeno da inflação, a maioria desconhece um outro intitulado por reduflação. Trata-se da estratégia de diminuição da quantidade dos produtos à venda, mantendo-se o preço anteriormente praticado com uma quantidade maior. Ou seja, a embalagem e o preço são iguais, mas a quantidade de produto é menor.

Este fenómeno, que, muitas vezes, passa despercebido aos olhos dos consumidores, não é uma situação ilegal, desde que na embalagem conste claramente a quantidade que o produto apresenta. No entanto, esta redução da quantidade do artigo não é muito visível em certos casos, fazendo com que o consumidor não se aperceba dessa diferença.

A DECO continua a receber queixas de consumidores que compram um produto pelo mesmo preço, mas com a sua quantidade reduzida. Assim sendo, alertamos todos os consumidores para este fenómeno de modo que possam fazer escolhas mais esclarecidas e poupadas.

É fundamental que compare os produtos atendendo à sua quantidade e ao seu preço, observe se os artigos que habitualmente costuma comprar estão realmente em conta ou se existem opções mais económicas.

