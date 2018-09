Alfândegas europeias apreenderam mais de 31 milhões de produtos em 2017

As alfândegas da União Europeia apreenderam mais de 31 milhões de produtos de contrafação nas fronteiras comunitárias em 2017.

Os últimos dados publicados esta quinta-feira, dia 27 de setembro, pela Comissão Europeia mostram que as autoridades aduaneiras apreenderam mais de 31 milhões de produtos contrafeitos e falsificados na fronteira externa da União Europeia, com um valor nas ruas superior a 580 milhões de euros.

Embora os números totais tenham diminuído desde 2016, as mercadorias potencialmente perigosas para uso quotidiano como os produtos de saúde, os medicamentos, os brinquedos e os produtos elétricos representam agora uma percentagem muito mais elevada de todas as apreensões: 43% de todas as mercadorias apreendidas pertencem a esta categoria.

Em geral, os produtos alimentares representaram a principal categoria de produtos de contrafação, constituindo 24% do total dos artigos apreendidos. Seguiram-se os brinquedos (11%), os cigarros (9%) e a roupa (7%).