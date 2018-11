Algarve na mira de empresa de resorts de luxo. Investimento em Portugal e Espanha será de 750 milhões de euros

A Ikos Resorts, , começou a sua expansão internacional com a confirmação do investimento de 750 milhões de euros em diferentes projetos de hotéis em Portugal e Espanha. A empresa possui uma série de resorts de luxo com tudo incluído e, de acordo com informação disponibilizada, tem uma posição significativa no segmento 5 estrelas

A Ikos Resorts, que detém ao momento quatro resorts na Grécia e chegou recentemente à Espanha com o seu primeiro projeto na Costa do Sol, lançou um fundo de investimento com a Goldman Sachs AM, Oaktree Capital e Hermes GPE e duas importantes family offices, para o seu desenvolvimento e expansão internacional, que se vai focar na primeira fase em Espanha e Portugal.

De acordo com um comunicado da empresa, esta desenvolveu uma análise detalhada de possíveis oportunidades em Portugal e Espanha e mais de 100 projetos estão a ser estudados de forma a iniciar-se o trabalho nos próximos cinco anos. Entre as principais opções, estão o Algarve, a Costa Mediterrânica Espanhola e as Ilhas Baleares.

O objetivo da empresa, de acordo com comunicado da empresa, “passa por continuar a desenvolver a marca nos destinos de topo em Portugal e Espanha. Apesar de, ao momento, a intenção ser encontrar propriedades para a sua aquisição e posterior reforma, o hotel está a estudar outros modelos e a trabalhar com parceiros locais”.

“O nosso foco é encontrar produtos que nos permitam proporcionar aos nossos clientes a experiência Ikos. Precisamos de localizações com pelo menos 65.000m2, acesso direto à praia, onde pelo menos 300 quartos possam ser construídos, para além de acessos próximos a um aeroporto internacional. Vamos estudar todas as oportunidades e estamos abertos a colaborações estratégicas com parceiros locais”, realçou Luis Herault, CEO da Ikos Iberia.