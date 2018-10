Alimentação do Futuro em debate pelo Food & Nutrition Awards no Dia Mundial da Alimentação

A Conferência conta com a participação de Ross Dawson e Morgaine Gaye, dois prestigiados oradores internacionais, especialistas na análise das mudanças sucessivas no setor alimentar e líderes na apresentação e antecipação de novas tendências deste setor, que vão estar pela primeira vez em Portugal.

As perspetivas atuais e futuras de um setor marcado pela inovação, conhecimento científico e tecnologia, e influenciado pelos desafios das alterações climáticas, mudanças sociais, políticas e do comportamento do consumidor, vão estar em destaque por estes dois visionários.

Considerado um dos mais influentes do mundo nos temas relacionados com o trabalho do futuro, tecnologias do serviço financeiro, crowdfunding e empreendedorismo 2.0, e como um dos 40 maiores influenciadores da era digital, o australiano Ross Dawson vai abordar a transformação no mundo da distribuição, impulsionado por novas tecnologias e consumidores cada vez mais exigentes.

Por outro lado, a investigadora e futuróloga britânica especializada em alimentação, Morgaine Gaye, destacará as tendências da alimentação e a sua interligação com a sociedade, salientando a influência dos comportamentos nas decisões pessoais, culturais, sociais, políticas e “aspiracionais” no que compramos e consumimos. A evolução da alimentação com a indústria da restauração estará também no foco da sua apresentação.

No contexto da Conferência sobre Alimentação do Futuro, vão ser anunciados os vencedores da 9a edição dos Prémios FNA de 2018, que se distinguiram pela sua inovação e promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis.

Na categoria de Produto Inovação, os finalistas deste ano são a ALGAplus, Cerealis Produtos Alimentares, Goldypan, Vitacress, Tété II – Produtos Lácteos, Companhia Alentejana de Enchidos Tradicionais e Mendes Gonçalves.

Em Investigação & Desenvolvimento, os finalistas são a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, a Associação Fraunhofer Portugal Research e o Instituto Superior de Agronomia, a par com o projeto do consórcio LAQV-REQUIMTE/FFUP e CIMO-IPB e os projetos individuais de Miriam Rodrigues dos Santos e de Cláudia Sofia Fonseca Marques. Será ainda conhecido o vencedor do Prémio FNA-ANI, Born From Knowledge (BfK AWARDS) 2018.

DARIACORDAR & THE AD STORE, Empresa Municipal de Ambiente (Cascais Ambiente), IWPS Solutions, Associação Geoparque Arouca, Associação Fraunhofer Portugal Research, e o projeto individual de Paulo Nova, destacaram-se na votação do júri, sendo assim os finalistas da categoria Sustentabilidade Alimentar.

Na categoria Educação Alimentar, os finalistas são a Liga Portuguesa contra o Cancro, Instituto Técnico de Alimentação Humana, Associação Geoparque Arouca, Farmácias Holon, Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo – EDMCB e o projeto apresentado por Sandra Santos.

A participação na Conferência e Cerimónia de Entrega de Prémios é gratuita, contudo a inscrição é obrigatória.