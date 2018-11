Alívio da tensão comercial anima bolsas europeias

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo cerca de meia hora depois do arranque da sessão desta terça-feira, dia 13 de novembro. O principal índice português, PSI 20, soma 0,22%, para 5.003,20 pontos. A beneficiar a bolsa de Lisboa estão a maioria das cotadas, com destaque para a liderança nos ganhos da Corticeira Amorim (+1,58%) e Altri (+1,55%). O setor do retalho está a valorizar, com a Jerónimo Martins e a Sonae a subirem 0,36% e 0,90%, respetivamente. Em relação à energia, apenas sobressai a EDP (+0,19%) num quadro pintado de ‘vermelho’: Galp Energia (-0,37%), REN (-0,74%) e EDP Renováveis (-0,57%).

“As praças europeias arrancam em alta, a respirar um pouco após as quedas de ontem, arrastadas pelo sentimento mais negativo que se viveu em Wall Street, onde o índice tecnológico Nasdaq 100 perdeu 3%, com Apple, Tesla e Nvidia a serem levadas a perdas superiores a 5%”, lembra o analista Ramiro Loureiro. O trader do Millennium bcp salienta o alívio das tensões comerciais – que animou a generalidade das bolsas asiáticas [China A50 +0,86%; Shanghai +0,93%; Hang Seng +0,03%) e está igualmente “a transmitir maior conforto” às europeias – perante uma notícia sobre novos contactos entre os Estados Unidos e um negociador do governo da China para a preparação de um encontro entre os líderes das potências ainda este mês.

Segundo os analistas, CaixaBank/BPI Research, entre as ações em destaque figurará o BCP, uma vez que “continuará a ser o palco de duas forças contrapostas”, a seu ver. “A primeira, mais intrínseca à instituição, prende-se com o sentimento positivo gerado com a publicação das suas contas trimestrais. A segunda força, de natureza externa, está relacionada com a elevada volatilidade que os bancos espanhóis e italianos têm apresentado nos últimos dias. Para prosseguir com o recente rally, é importante que os investidores globais façam uma nítida distinção entre a situação do banco português e a dos seus pares do Sul da Europa”, referem, num research de mercado.

A ‘verde’ estão ainda as ações: da Ibersol (+0,72%), da Navigator (+0,55%), da Pharol (+0,57%) e da NOS (+0,36%). Por outro lado, em contraciclo: a Mota-Engil (-0,47%), os CTT (-0,42%) ou a F. Ramada (-1,11%). A bolsa de Milão sobe 0,46% horas antes terminar o prazo para Itália apresentar uma nova proposta de Orçamento de Estado a Bruxelas.

Na Europa, o índice alemão DAX sobe 0,91%, o CAC 40 valoriza 0,83%, o espanhol IBEX 35 avança 0,65% e o britânico FTSE 100 soma 0,64% e o holandês AEX avança 0,64%. O Euro Stoxx 50 cresce 0,84%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,93%, para 69,47 dólares, enquanto a cotação do crude WTI resvala 1,22%, para 59,24 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a subida de 0,26% do euro face ao dólar (1,1246) e a valorização de 0,47% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2909).