Allianz compra central solar portuguesa Ourika

A Allianz, através da Allianz Capital Partners, comprou a central solar portuguesa Ourika, no Alentejo, ao consórcio WElink. O investimento da gestora de ativos neste projeto pioneiro faz com que a seguradora alemã totalize 90 projetos de energia renovável (83 parques eólicos e oito parques solares localizados na Áustria, na Finlândia, em França, na Alemanha, em Itália, em Portugal, na Suécia e nos Estados Unidos da América).

A central fotovoltaica Ourika, de 46,1 megawatts (MW), ocupa cerca de 100 hectares da aldeia de Grandaços, no concelho de Ourique. Capaz de produzir eletricidade renovável suficiente para aproximadamente 23 mil habitações da região por ano, a central tem um contrato de compra de energia de preço fixo (PPA) de 20 anos, apesar de ser uma das primeiras grandes centrais de energia solar sem tarifa garantidas suportadas pelos contribuintes.

Aquando da inauguração da central, no final de julho, então ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, disse à agência Lusa que aquela seria “a primeira de uma nova vaga de centrais solares que se estão a construir por todo o país e que já incluem mais de mil megawatts licenciados e outros mil megawatts em licenciamento”.

“Mais de 50% da energia de Portugal provém da energia eólica, solar e hídrica e ocupa o sexto lugar entre os países da União Europeia”, refere um comunicado da seguradora, para salientar a imponência da central (de 46,1 MW). O responsável pela área das renováveis na Allianz Capital Partners considera que a Ourika é um “componente ESG (ambiental, social e de governance) muito valioso”. “Esperamos investir em mais projetos solares livres de subsídios em muitos mercados europeus no futuro”, explica Marc Groves-Raines, citado na mesma nota, tornada pública esta quinta-feira.

Já para CEO do WElink Group, o investimento cimenta a “transição” para se tornarem “um dos principais produtores internacionais de energia”. “A Ourika é o primeiro projeto num ambicioso programa de investimentos para a WElink e trabalha lado a lado com a nossa sócia China Triumph International Engineering Company nos principais mercados do sul da Europa”, afirma Barry O’Neill.

Na bolsa de Frankfurt, as ações da Allianz encerraram a sessão de hoje com um ganho de 0,72%, para 183,60 euros.