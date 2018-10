Alojamento e Restauração sustenta criação de empresas na Madeira

O líder parlamentar do PS Madeira diz que o dinheiro referente ao PIDDAR vem do Fundo de Coesão e do Orçamento de Estado acrescentando que essa verba vem dos contribuintes nacionais. Em resposta o vice-presidente do Governo Regional acusou o socialista de “distinta lata” ao dizer que serão os continentais a pagar o Novo Hospital e de “estar a pactuar” com o Governo da República que “está a enganar a Região autónoma de forma descarada”.