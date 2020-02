Alstom anuncia acordo para comprar Bombardier Transport

O grupo francês Alstom anunciou hoje a compra da atividade de transportes da canadiana Bombardier por um valor entre 5.800 e 6.200 milhões de euros, o que representa a criação do segundo maior grupo ferroviário do mundo.

O acordo foi assinado com a atual direção da Bombardier, empresa que enfrenta várias dívidas, e com o banco canadiano CDPQ, principal credor, que se vai tornar no maior acionista do conglomerado, com 18% do capital.

A operação tem lugar um ano após as autoridades europeias terem vetado uma fusão entre a Alstom e a alemã Siemens, que teria permitido dar origem a um novo líder mundial no setor.

A criação do grupo que resultará da aquisição da Bombardier pela Alstom, que terá ainda de ser aprovada pelas autoridades da concorrência, permitirá constituir o segundo maior grupo ferroviário do mundo, a seguir ao chinês CRRC.