Altamiro da Costa-Pereira dirige Faculdade de Medicina da U.Porto

Altamiro da Costa-Pereira toma posse, esta quarta-feira, como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, numa cerimónia presidida pelo Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira. No mandato de quatro anos, o professor Altamiro é acompanhado por Francisco Cruz, que desempenha a função de subdiretor, e José Gerardo, Lia Fernandes e Armando Cardoso, como vogais da direção.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em 1983, Altamiro da Costa-Pereira era até agora diretor do Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde (MEDCIDS) da FMUP e coordenador do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.

Co-fundador do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), do qual foi coordenador entre 2004 e 2018, desenvolveu atividade científica em instituições nacionais e estrangeiras, nas áreas da Epidemiologia, Informática Médica e Investigação Clínica.

Iniciou a carreira académica como Assistente Estagiário de Epidemiologia e Saúde Pública, em 1985, e frequentou, entre 1987 e 1993, a especialização em Pediatria, no Hospital de São João (Porto).