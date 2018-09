Alterações climáticas discutidas na Madeira com países da Macaronésia

Adaptação às alterações climáticas – uso eficiente da água na Macaronésia, é o tema da conferência, que se realiza-se esta segunda-feira, na Madeira, no âmbito da comemorações do Dia Nacional da Água, no edifício do Campo da Barca.

O evento reúne entidades representantes de Portugal, Madeira, Canárias e Cabo Verde, e insere-se no projecto europeu, Interreg MAC “ADAPTaRES – Uso Eficiente da Água e a sua Reutilização para a Adaptação às Alterações Climáticas na Macaronésia”.

O objectivo do projeto passa por criar soluções que dêem uma maior capacidade a estes territórios da Macaronésia no sentido de sensibilizar os gestores e utilizadores dos recursos hídricos para o uso eficiente da água.

A abertura da conferência é feita por Paula Menezes, directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente, a partir das 09h15, e envolve organizações como: ADENE – Agência para a Energia (ADENE), Agência Nacional de Águas e Saneamento de Cabo Verde (ANAS), Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM), Águas e Resíduos da Madeira (ARM), CIAGC – Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC), Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA)