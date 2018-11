Altice acusa Anacom de faltar à verdade e diz que decisão do regulador vai ter impacto negativo na TDT

A Altice reagiu hoje, em comunicado, à posição da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) sobre os preços da Televisão Digital Terrestre (TDT). O presidente da Anacom negou hoje que a descida de 15% imposta pelo regulador aos preços da TDT do MEO promova a degradação do serviço.

“É falsa a declaração hoje feita pelo Presidente da ANACOM que referiu que “os preços atualmente em vigor (…) ultrapassam o limite do preço apresentado na proposta que venceu o concurso público”, referiu a operadora em comunicado enviado aos meios de comunicação social, adiantando que a “volta a esclarecer que os preços praticados estão abaixo dos preços apresentados no concurso”.

“Mais, os preços praticados com os operadores de televisão são mesmo bastante inferiores aos preços que a Altice Portugal incluiu na proposta vencedora do concurso público para atribuição da licença para o MUX A, preços estes que foram acordados com os operadores por canal, em função do número de emissores e anexados à proposta que incluiu na proposta vencedora do concurso público em 2008”, frisou.

A Altice defende que a posição do regulador terá “impacto negativo” para o futuro da TDT em Portugal. E voltou a criticar os custos com a regulação do setor, à semelhança do que tem feito nos últimos meses.

“A Altice Portugal não pode deixar de reagir com estranheza ao facto de a ANACOM anunciar novos centros de monitorização do espectro, com acréscimo de recursos humanos, quando o Regulador já tem um quadro de pessoal que ultrapassa as quatro centenas de funcionários, com um custo à volta dos 23 milhões de euros, sendo que os seus rendimentos líquidos têm sido alcançados através do aumento continuado das taxas pagas pelos operadores”, referiu ainda a operadora liderada por Alexandre Fonseca.