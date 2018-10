Altice Arena. Só sete salas receberam mais espectadores em todo o mundo em 2018

A Altice Arena, situada em Lisboa, posicionou-se no oitavo lugar na lista das 200 grandes arenas, ou salas de espectáculo, que mais espectadores receberam em 2018, pelo menos no que concerne até 30 de setembro, de acordo com dados referentes a vendas de bilhetes transmitidas à Pollstar e tal como é salientado no site da Blitz.

Assim, e de acordo com os dados que foram dados a conhecer, a Altice Arena vendeu 496.775 bilhetes entre 1 de janeiro de 30 de setembro deste ano.

À frente da Altice Arena estão salas de enorme prestígio mundial como a nova-iorquina Madison Square Garden (EUA), a Lanxess Arena em Colónia, na Alemanha. Note-se que entre as três salas que mais bilhetes venderam até setembro, os números rondam os 600 e os 800 mil espectadores.