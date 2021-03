Altice avança com novo plano de rescisões com pré-reforma

A Altice Portugal vai avançar com a segunda fase do plano de rescisões com pré-reforma, denominado “Programa Pessoa”, abrangendo colaboradores com pelo menos 55 anos de idade e antiguidade superior a 15 anos.

De acordo com uma mensagem enviada aos trabalhadores, a que o Jornal Económico (JE) teve acesso, as pessoas abrangidas terão direito a 80% do vencimento-base e diuturnidades, acrescidos de 40% de outras rubricas remuneratórias, caso existam (Isenção de Horário de Trabalho e Complemento de Responsabilidade).

Depois de no início do ano a Altice Portugal ter avançado com a reorganização do Comité Executivo e com a simplificação da estrutura orgânica da empresa, lança agora a segunda fase do Programa Pessoa, um programa de saídas voluntárias, que contempla a pre-reforma para colaboradores com 55 anos (ou mais) e pelo menos 15 anos de antiguidade.

Os colaboradores que aderirem a esta modalidade têm garantida a manutenção dos planos de saúde e os benefícios de comunicações aplicáveis a cada momento a esta população, bem como a possibilidade de celebrar outro contrato de trabalho desde que o mesmo não seja estabelecido com uma entidade concorrente. Os colaboradores têm até 15 de março para manifestar interesse em aderir ao programa, com as saídas a terem efeito a partir de maio.

“Com o país e o mundo a atravessar um dos piores contextos de que há memória, em resultado de uma pandemia ainda sem fim à vista, e com o nosso setor a ser pressionado por um ambiente regulatório conturbado e hostil com consequências imprevisíveis, torna-se imperativo dar mais um passo na transformação da nossa empresa com vista à sua sustentabilidade”, começa por explicar o Chief Corporate Officer (CCO) da empresa, numa carta enviada aos trabalhadores, consultada pelo JE.

O COO explica aos colaboradores que o objetivo é “tornar a empresa mais ágil, mais eficiente e mais adaptada para fazer face a realidades cada vez mais complexas e difíceis”, bem como enfrentar o novo contexto.

“Para a Altice Portugal a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera implicam também a procura de soluções excecionais que privilegiem a via negocial e que vão ao encontro dos interesses das partes envolvidas, num quadro de total respeito e entendimento”, sublinha João Zúquete da Silva, na missiva.

Os colaboradores podem manifestar o seu interesse até ao dia 15 de março de 2021, reservando-se a empresa o direito de analisar caso a caso, sendo a manifestação de interesse analisada pela empresa e só se efetivando a saída após confirmação formal. Amanhã, será disponibilizada toda a informação sobre o programa.

Notícia atualizada às 20h10