Na semana em que a Altice Portugal apresentou os seus resultados do terceiro trimestre, com uma subida em cadeia de 1,8% das receitas (para 525 milhões de euros), o administrador do grupo com o pelouro das vendas B2C (consumidor final), João Epifânio, fala da estratégia que tem sido seguida e do grande objetivo a atingir, a liderança em todos os segmentos. O gestor deixa críticas à Anacom, defendendo que os encargos com a regulação dificultam o investimento e poderão ser repercutidos nos preços cobrados aos clientes.

No primeiro semestre de 2018 (últimos dados da Anacom), a Meo foi a operadora com maior quota de subscritores de serviços, superando a Nos, a Vodafone e o Grupo Apax. Como justifica este resultado, uma vez que a Nos detinha anteriormente a maior quota de subscritores?

A estratégia da Altice Portugal tem vindo a mostrar-se certeira com um posicionamento que tem contribuído para o caminho da liderança através da inovação, ambição, criação de valor e proximidade com total foco no cliente (…). Este é um momento importante da vida do Meo: pela primeira vez, ultrapassamos o operador incumbente de TV no número de clientes 3P (Voz+Net+Tv). A liderança do Meo, de acordo com a Anacom, é hoje hegemónica. Lideramos em todos os pacotes de serviços convergentes 2P, 3P, 4P e 5P, depois de em agosto, o Meo ter ultrapassado o marco de 1,5 milhões de clientes de TV. No móvel mantemos a liderança destacada quer nos serviços de voz quer nos serviços de internet móvel o que já acontece há mais de 20 anos.

A Altice tem investido na sua rede de fibra em Portugal. Não existe o risco de esse investimento ser feito à custa da rentabilidade da operação?

Pelo contrário, muitas destas conquistas são também alcançadas graças a este investimento único. Somos garante da melhor conetividade, a nossa rede de fibra ótica chega já a 4,5 milhões de famílias em Portugal e na rede móvel garantimos cobertura 4G de 98,5% da população portuguesa e de 73% em 4G+. Investimos porque somos líderes de mercado e somos líderes de mercado porque continuamos a fazer este investimento.

