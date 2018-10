Altice mostra condução autónoma com 5G em Aveiro

A Altice Portugal, através da Altice Labs, associou-se à Câmara Municipal de Aveiro na apresentação do Caso de Uso 5G Mini Bus que, antes de marcar presença no Techdays Aveiro 2018, está hoje em circulação na cidade de Aveiro.

O Caso de Uso 5G Mini Bus resulta de uma parceria tecnológica entre a Altice Portugal e a Ericsson e traduz “a convivência entre o 5G, próximo marco fundamental na evolução das comunicações móveis, e a Inteligência Artificial já latente neste Mini Bus, proporcionando-lhe autonomia de condução”.

O Caso de Uso 5G Mini Bus, que resulta ainda do contributo dos parceiros da Ericsson, CarMedia e EasyMile, que fornecem a interface multimédia e o veículo autónomo, consiste num transporte com autonomia e capacidade para 6 pessoas que terão acesso à plataforma inovadora de gestão de conteúdos Ultra TV, desenvolvida pela Altice Labs, em parceria com a Universidade de Aveiro, e poderão interagir com aplicações e aceder a serviços municipais e a imagens da cidade de Aveiro.

“Os veículos autónomos que beneficiarão da tecnologia 5G para a sua mais rápida introdução no mercado, vêm criar diversas disrupções para as quais surgem espaços de oportunidade para novos negócios e novas actividades. O Caso de Uso 5G Mini Bus que trazemos para Aveiro em exclusivo com o nosso parceiro Ericsson é um dos exemplos que simboliza a capacidade da Altice, através da Altice Labs, antecipar o futuro”, disse Alcino Lavrador, Director-Geral da Altice Labs.

Para Ribau Esteves, Presidente da Câmara de Aveiro, “a apresentação, em primeira mão à cidade de Aveiro, do Caso de Uso 5G Mini Bus, é sintomática de um posicionamento de vanguarda deste município, que vê na tecnologia um incontornável activo de desenvolvimento económico. Poder antecipar, ao lado de parceiros tecnológicos de referência como a Altice Portugal e a Ericsson, o futuro da cidade de Aveiro, é dar um contributo para a história e a capacidade competitiva do próprio país”.