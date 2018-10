Altice Portugal em conversas com dois bancos para prestar serviços financeiros

A Altice Portugal está a “discutir activamente” com dois bancos nacionais no sentido de alargar a sua oferta a serviços financeiros digitais de nova geração já em 2019, revelou o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, em entrevista à Reuters.

“Vamos continuar a trabalhar na lógica de melhorarmos os nossos serviços e sermos disruptivos, não apenas naquilo que oferecemos na área tradicional, mas também aparecermos em áreas que não seriam tão suspeitas”, adiantou o CEO da Altice Portugal à agência noticiosa.

Alexandre Fonseca afirmou que, “neste momento, a Altice Portugal está a falar com duas instituições financeiras nacionais (…) sobre a possibilidade de expandir a sua oferta para a área de serviços financeiros”.

“É natural que no próximo ano talvez possamos assistir de facto ao continuar do alargamento do nosso portfólio de produtos e serviços também à área financeira. É uma possibilidade, sem dúvida”, disse, referindo que tem de haver “um plano de negócios muito suportado”.

Alexandre Fonseca disse que os contactos estão a ser mantidos “não com a banca de retalho tradicional, mas com os seus canais digitais de serviços de nova geração na área financeira, que em Portugal ainda estão pouco evoluídos e podem ser exponenciados com sinergias com uma entidade como uma telecom”.

“Estas parcerias ou sinergias com o sector financeiro terão de ser feitas com instituições financeiras com credibilidade, com espaço firmado, de preferência instituições nacionais, que são as que conhecem melhor o mercado”, vincou o CEO.