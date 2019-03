Altice Portugal estabiliza receitas com 526 milhões de euros no quarto trimestre de 2018

A Altice Portugal fechou o quarto trimestre de 2018 com receitas de 526 milhões de euros, valor que supera as previsões dos analistas e representa uma subida de 0,2% face ao trimestre anterior, com uma descida de 0,1% em termos homólogos. A empresa liderada por Alexandre Fonseca conseguiu, assim, estabilizar as receitas, justificando esta performance com níveis de angariação de clientes mais elevados, a par de uma melhoria na taxa de desligamento e de uma subida da receita média por utilizador (ARPU).

No agregado da faturação proveniente dos negócios fixo e móvel dos segmentos Consumo, Empresarial e Grossista, as receitas combinadas da Altice Portugal cresceram 0,7% no quarto trimestre, em termos homólogos. A empresa de telecomunicações acredita que este aumento de receitas combinadas não foi maior devido a “medidas regulatórias desfavoráveis, como é o caso do decréscimo das tarifas de terminação, e da autorregulação na subscrição do serviço IP Billing”, numa altura em que trava um braço-de-ferro com a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom).

“Refletindo a perda de margem bruta, especialmente no segmento Empresarial, e incremento dos custos operacionais de angariação, de marketing e de rede”, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado da Altice Portugal fixou-se nos 199 milhões de euros – um valor que reflete um decréscimo de 13,8% em termos homólogos.

Já investimento (CAPEX) realizado nos últimos três meses do ano passado foi de 120 milhões de euros, menos sete milhões que no quarto trimestre de 2017. A Altice Portugal dá conta que o CAPEX do quatro trimestre reflete uma aposta,”em particular nas redes de single-RAN e Mobile Core e na manutenção das políticas comerciais de aquisição de novos clientes”.

Durante o ano de 2018, a Altice Portugal finalizou o projeto de modernização da rede móvel single-RAN, “suportando o incremento global de clientes ligados e de tráfego de dados em 4G, com resultados e impacto positivos nos respetivos indicadores de rede móvel”. Este investimento continua a “suportar o crescimento contínuo da base de clientes móveis pós-pago”.

A operadora acredita ter beneficiado “do acelerado investimento na expansão da cobertura de Portugal por fibra ótica durante todo o ano de 2018, tendo finalizado o ano com mais de 4,49 milhões de casas passadas com fibra [+120 mil no quarto trimestre de 2018]. A Altice Portugal mantém como objetivo de conseguir cobrir com fibra ótica até um total de 5,3 milhões de casas portuguesas.Já a infraestrutura de rede móvel atingiu a cobertura de 98,3% no 4G e de 74,6% no 4G+ em termos populacionais no final de 2018.

Em termos anuais, a Altice Portugal registou receitas consolidadas de 2.074 milhões de euros, menos 90 milhões que em 2017.