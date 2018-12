Altice Portugal inaugura pólo da Altice Labs em Viseu

A Altice Labs conta já no seu portefólio com três laboratórios: Viseu, Ribeira Brava, na região autónoma da Madeira, e o Algarve.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, estas “são as 3 primeiras regiões do país que são alvo de investimento e de criação também de projectos de investigação científica e tecnológica, mas não serão as 3 únicas. Certamente, que este processo de levarmos a inovação até ao território nacional é algo que vamos continuar a fazer, porque continuamos a valorizar não só o investimento e a inovação mas também o que é a proximidade ao território e às pessoas”.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, destaca que “a Altice Portugal tem sido um parceiro muito importante, porque acreditou desde o primeiro dia. E é esta opção que permite à cidade sonhar em ser uma Smart City, isto é, uma cidade que tendo 2500 anos de história, procurou ser uma cidade inovadora e há vários projectos que estamos a desenvolver, alguns em conjunto, que vão transformar ainda mais a forma como a cidade vive, como o concelho vive, exactamente através deste concelho da inteligência urbana. Este pólo da Altice Labs vai dar seguramente um contributo para o efeito”.

A Altice Labs Viseu será o laboratório end-to-end para Smart Cities da Altice Portugal com enfoque em projectos de utilidade para as cidades do futuro, através do desenvolvimento de equipamentos rádio (sensores, probes e gateways) que permitem a recolha de dados remotos usando as tecnologias LoRa e NB-IoT.