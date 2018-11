Altice vende participação em rede de fibra em França por 1,8 mil milhões de euros

O Novo Banco “tem um legado que está a ser resolvido”, diz o CEO a propósito do prejuízo de 419,6 milhões no 3º trimestre. O banco reduziu até setembro 1,6 mil milhões o malparado, mas “o banco vai vender até ao fim do ano uma carteira de 1,7 mil milhões de euros de crédito NPL, pelo que vamos dobrar a redução de malparado até ao fim do ano”, disse António Ramalho.