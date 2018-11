Altran desafia profissionais das telecomunicações a conhecer projetos de referência

A Altran organiza no próximo dia 29 de novembro, pelas 17h00, o “Ignition Day“, uma iniciativa gratuita (mediante inscrição) que irá juntar nas instalações da multinacional, em Lisboa, recém-licenciados e profissionais de Engenharia Informática e Telecomunicações. A sessão pretende abrir as portas do laboratório Telco do Network Competence Center e dar a conhecer projetos de referência em Engenharia, Digital e Inovação que a Altran Portugal desenvolve para mais de 20 países.

A esta experiência associaram-se a Tesla, que marcará presença com o mítico automóvel Model S, a Fundação Portuguesa das Comunicações, que irá expor a história e evolução das telecomunicações em Portugal e Zé Pedro Cobra, cara bem conhecida dos seguidores do TEDx.

Para Alexandre Ruas, diretor de Telecom & Media da Altran Portugal, “esta será uma excelente oportunidade de mostrar o que de melhor se faz em engenharia de telecomunicações e informática em Portugal”. “Acreditamos que a fórmula para continuar a contar com os melhores engenheiros é mostrarmos-lhes a essência da nossa organização. Por fim, porque queremos fazer diferente, mais atractivo e melhor, sentimos que as parcerias são um bem necessário no ecossistema tecnológico, pelo que agradeço à Tesla, Fundação Portuguesa das Comunicações, Zé Pedro Cobra e à Have a Nice Day todo o seu contributo e espírito construtivo durante o processo de criação do evento”, refere.