Alunos inscritos em cursos profissionais podem sobem 40% em relação a 2017

As instituições públicas do ensino superior esperam aumentar em 40% o número de alunos inscritos em cursos técnicos superiores profissionais (TesSP), no ano letivo que agora tem início, face ao ano passado, revela a edição desta terça-feira, 25 de setembro, do “Jornal de Notícias”.

Ao todo, as estimativas dos institutos politécnicos apontam para 7.719 novos alunos, em relação aos 5.526 do último ano letivo, o que representa o valor mais elevado desde que este ciclo de estudos foi lançado, em 2014/2015.

Em 2017, frequentavam os TeSP mais de 12.771 estudantes, representando cerca de 3% do total de alunos do ensino superior. Um dos principais motivos para o ingresso nestes cursos é a elevada taxa de empregabilidade, já que de acordo com Rui Pedrosa, presidente do politécnico de Leiria, a instituição de Portugal com mais alunos TeSP, refere que os cursos “respondem às necessidades das empresas e 50% dos estudantes prosseguem os estudos”, na medida em que “os cursos são adaptados às do mercado, com aulas práticas, na lógica de aprender fazendo”.