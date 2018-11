Alunos mais pobres só recebem metade da primeira tranche de bolsas de mérito

As escolas secundárias receberam ordem do Governo para só pagarem metade das bolsas de mérito a que os alunos mais pobres têm direito no primeiro período de aulas, revelou o “Diário de Notícias” (DN) esta sexta-feira.

Trata-se de alunos com ação social escolar, que no ano letivo anterior tiveram, pelo menos, média de 14 valores e que, por isso, têm direito a receber cerca de 1.070 euros anuais de bolsa de mérito.

Tal como prevê a lei, 428 euros têm de ser entregues no primeiro período, mas há escolas que receberam ordem da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), há uma semana, para que seja paga só metade desse valor.

Só no próximo ano será, assim, entregue o restante valor. De acordo com o “DN”, os diretores das escolas não receberam qualquer justificação desta decisão inédita.