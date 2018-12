Amanhã há greve nos comboios. Este site envia-lhe notificações sobre atrasos e cancelamentos

Se está cansado de esperar por comboios atrasados ou correr para apanhar um que foi suprimido, ficando (quase) sempre sem saber se vai chegar a tempo ao trabalho ou às aulas, então, esta pode ser a solução para si – pelo menos, para saber se tem de sair de casa mais cedo ou se, pelo contrário, pode ficar mais algum tempo na cama.

A nova plataforma Suprimidos.pt quer mudar a vida de milhares de pessoas que, diariamente, dependem dos comboios como meio de transporte para se deslocarem entre casa e o trabalho. Este site que permite-lhe acompanhar em tempo real quais os comboios que foram suprimidos e os que estão atrasados devido a perturbações na linha, plenários de colaboradores, protestos de funcionários, por exemplo.

A ferramenta para utilizadores da ferrovia nacional foi criada pelo fundador do Fogos.pt, que lança hoje a plataforma que o notifica em tempo real as supressões e atrasos, antecedendo uma nova greve dos comboios. A plataforma recolhe a informação do website das Infraestruturas de Portugal (IP) e disponibiliza de imediato no website e através de notificações.

O código do Suprimidos.pt está em open source, estando aberto a qualquer pessoa que se queira juntar à causa. O site desenvolveu também uma aplicação disponível para Android e, em breve, iOS.