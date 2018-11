Amanhã há “Jogo Económico”. Como vai o Belenenses sobreviver ao conflito clube vs SAD?

Amanhã, às 21h00, não perca mais uma edição do programa “O Jogo Económico”, o espaço de debate económico onde o desporto é ‘rei’.

Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, vão debater o atual estado do Clube Futebol ‘Os Belenenses’ e o conflito com a SAD que fez com que o clube esteja agora a competir no campeonato distrital. Para esta edição, contamos com a participação especial de Patrick Morais de Carvalho, presidente do CF ‘Os Belenenses.

O Belenenses é um ‘histórico’ incontornável do desporto português: são sinais de preocupação estes que chegam do Restelo?

É urgente mudar a lei das SAD’s sob pena de mais clubes históricos do nosso futebol caírem da Primeira Liga para as divisões distritais? O que há a fazer nesta matéria?

Até que ponto é que este conflito não vai desvirtuar ou bloquear o que pode ser o interesse de um investidor na SAD de um clube português? Não corremos o risco de ficarmos ‘alérgicos’ ao investimento quando os clubes precisam tanto de formas de financiamento?

