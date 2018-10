Amanhã há “Jogo Económico”. Quanto vale o golfe em Portugal?

Amanhã, às 21h00, não perca mais uma edição do programa “O Jogo Económico”, o espaço de debate económico onde o desporto é ‘rei’.

Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, vão debater o peso económico do golfe em Portugal e como é que a modalidade se está a aproximar dos portugueses. Para esta edição, contamos com a participação especial de Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe.

O golfe é um importante dinamizador da economia regional e nacional em Portugal. Em 2017, e apenas na região do Algarve, o turismo de golfe gerou uma riqueza global de 500 milhões de euros e quase 17 mil empregos, de acordo com um estudo da Associação de Turismo do Algarve.

O efeito multiplicador do golfe em Portugal tem incidência na economia do país ao nível do turismo, emprego, hotelaria. A capacidade de combate à sazonabilidade tornam o golfe numa atividade de primordial importância para o nosso país.

Da divulgação da modalidade junto das escolas à luta pela descida do IVA do golfe em Portugal, são muitos os temas que vão ser debatidos nesta edição.

Entretanto, e se perdeu a última edição, veja aqui o que disseram João Marcelino, Luís Miguel Henrique e o convidado Luís Cristóvão sobre como potenciar os jovens talentos do futebol português: