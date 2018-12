Amanhã há “Jogo Económico”. Que impacto vai ter a Liga das Nações em Portugal?

Amanhã, às 21h00, não perca mais uma edição do programa “O Jogo Económico”, o espaço de debate económico onde o desporto é ‘rei’.

Uma equipa 100% portuguesa da Y&R Branding foi desafiada pela UEFA para criar um troféu “diferente de todos os outros”. Assim nasceu a taça da Liga das Nações, um troféu que pode ser levantado em junho de 2019 por um futebolista português em solo nacional. Que impacto pode ter esta competição em Portugal? Pode a fase final da Liga das Nações ser um ‘balão de ensaio’ para a organização, em conjunto com Espanha e Marrocos, do Mundial de 2030?

Não perca o debate no Jogo Económico com Luís Miguel Henrique, João Marcelino e Pedro Gonzalez, diretor-executivo da Y&R Branding, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho.

Entretanto, e se perdeu a última edição, veja aqui o que disseram João Marcelino, Luís Miguel Henrique e Fernando Veiga Gomes sobre as impressionantes conclusões do “Estudo global sobre os proprietários dos clubes” desenvolvido elaborado pela Union Internacionale des Avocats (UIA), a Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e o Centro Internacional para a Segurança no Desporto (ICSS INSIGHT), e que foi realizado em 25 países como EUA, Japão, China, México, Rússia, Turquia, Inglaterra, Espanha, Itália, França e Portugal: