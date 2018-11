Amanhã há “Jogo Económico”. Quem manda nos clubes e SADs a nível mundial?

Amanhã, às 21h00, não perca mais uma edição do programa “O Jogo Económico”, o espaço de debate económico onde o desporto é ‘rei’.

Neste programa vamos debater o inédito “Estudo global sobre os proprietários dos clubes” desenvolvido elaborado pela Union Internacionale des Avocats (UIA), a Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e o Centro Internacional para a Segurança no Desporto (ICSS INSIGHT), e que foi realizado em 25 países como EUA, Japão, China, México, Rússia, Turquia, Inglaterra, Espanha, Itália, França e Portugal.

Nesta edição, os comentadores residentes, o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho, vão debater os motivos para a falta de escrutínio quanto aos proprietários, acionistas e investidores dos clubes à escala mundial. Para esta edição, contamos com a participação especial de Fernando Veiga Gomes, presidente da Comissão de Direito do Desporto da UIA – União Internacional de Advogados.

É compreensível que a maioria dos países não tenha mecanismos legais para verificar a origem do dinheiro, estando Portugal integrado neste grupo? Uma das conclusões do estudo indica “um aumento substancial de investidores desconhecidos ou fundos de investimento sediados em offshores, dificultando o trabalho de regulação das federações e ligas profissionais no controlo da origem da propriedade e da sua condição legal”. Esta é uma ameaça real para os clubes e para os campeonatos? Se a verdade desportiva é condição essencial para suportar uma competição, como é que se pode descurar tanto ao nível da legislação que garantiria, em condições normais, a transparência da competição?

Estas são algumas das questões que vão ser respondidas neste programa.

