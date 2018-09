Ameaça da guerra comercial leva banco central da China a garantir “prudência”

O Banco Popular da China garantiu que irá implementar uma política monetária “prudente e neutral” e usar as ferramentas que dispõe para manter uma ampla liquidez na economia devido às ameaças da guerra comercial para a economia chinesa.

O documento publicado pelo banco central este sábado, após a reunião trimestral do comité de política monetária, indica que o ajustamento da política monetária será realizado de forma “preventiva” e para controlar o ritmo da desalavancagem da economia.

“A política monetária prudente será mantida neutra, nem muito expansionista nem apertada demais”, referiu. A expetativa é que o banco central mantenha uma política relativamente acomodatícia para apoiar uma economia em desaceleração, à medida que enfrenta os desafios das tensões comerciais com Washington.

O banco central explicou ainda esperar um equilíbrio entre taxa de juros, taxa de câmbio e balanço internacional de pagamentos. O BPC “continuará a observar de perto as amplas mudanças nas tendências económicas internacionais e domésticas e orientar o crescimento razoável da oferta monetária, do crédito e do financiamento social total”, acrescentou.

Os EUA e a China impuseram novas tarifas sobre a importação de bens uns dos outros na segunda-feira e nenhum dos lados tem mostrado sinais de recuo na guerra comercial. As tensões têm levado a uma crescente preocupação sobre o possível impacto no crescimento económico global.