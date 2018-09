Ameaça tripla pode ser fatal para a carreira política de Brett Kavanaugh

Ler mais

A audiência que vai ditar o futuro de Kavanaugh decorre esta tarde, quinta feira, 27 de setembro em Washington D.C. Presente no auditório do Supremo Tribunal, estará o candidato nomeado por Trump, 21 senadores e Christine Brasley Ford, a primeira alegada vítima a acusar Brett Kavanaugh de agressões sexuais.

Christine contou ao ”Washington Post” ter sido assediada sexualmente, numa festa em Maryland, quando ela tinha 15 e ele 17 anos. Na entrevista ao jornal norte-americano, a professora de psicologia, descreveu o incidente dizendo que Kavanaugh atacou-a, tentou despi-la e que colocou as mãos sobre a boca quando tentou pedir ajuda. Tudo isto terá ocorrido num quarto onde estava presente um amigo de Kavanaugh, mas que não interferiu.

No entanto, esta não é a única acusação.

Contactada pela ”New Yorker”, Deborah Ramirez revelou que durante uma festa no dormitório da Universidade de Yale (onde ambos estudaram) Kavanaugh terá colocado o pénis junto à cara da então colega, levando-a a tocar no membro inadvertidamente, quando tentava afastá-lo do rosto. O incidente terá ocorrido à frente de vários estudantes que, tal como o alegado agressor, se riram do ato e ridicularizaram a colega.

Julie Swetnick acusa o republicano de fazer festas com amigos no liceu onde, alegadamente, embebedavam raparigas para a seguir as violarem. Para além de Kavanugh, Swetnick acusa Mark Judge de fazer parte desse grupo. Julie diz ter sido uma das vítimas dessas violações em grupo e afirma saber de outras testemunhas que possam atestar a veracidade do caso.

A declaração da vítima foi publicada na rede social, Twitter.

Below is my correspondence to Mr. Davis of moments ago, together with a sworn declaration from my client. We demand an immediate FBI investigation into the allegations. Under no circumstances should Brett Kavanaugh be confirmed absent a full and complete investigation. pic.twitter.com/QHbHBbbfbE — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 26, 2018

O candidato desmente, assegurando à imprensa norte-americana nunca ter feito ”nada parecido com o que a acusadora descreve” e sublinha que não vai recuar do cargo de Juiz Supremo.

Contudo, o destino de Kavanaugh descansa nas mãos dos senadores que irão decidir, individualmente esta tarde, em quem acreditar: Brett ou Christine.

No painel do Comité Judiciário do Senado, apenas quatro são mulheres (democratas), enquanto que os restantes republicanos são homens.

O ”New York Times” escreve que estas acusações poderão ser ”um golpe fatal” para a carreira do juiz.