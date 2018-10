Americanos preparam-se para gastar 9 mil milhões de dólares para celebrar o Halloween

Aproxima-se a celebração do Halloween, data particularmente vivida com entusiasmo nos Estados Unidos e que se traduz num dos pontos altos do ano no que a vendas no retalho diz respeito.

Com os números a atingir habitualmente valores significativos, este ano não será diferente, e de acordo com o estudo anual realizado pela National Retail Federation (NRF) e Prosper Insights & Analytics, entre produtos e atividades relacionadas com este feriado, as receitas vão atingir os 9 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros).

O montante traduz-se no segundo melhor resultado dos últimos 14 anos, já que no ano passado foi atingido um valor recorde de 9,1 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros), um crescimento de 8,3% face ao recorde de 8,4 mil milhões que tinha sido estabelecido no ano anterior.

O estudo da NRF detalha ainda que a grande fatia dos gastos, cerca de 68%, será feito com a compra de roupas, seguindo-se a compra de decorações (74%), doces (95%) e cartões (35%).

A celebração do Halloween reflete ainda o crescimento do e-commerce, na medida em que mais de um terço (35%) dos que procuram os seus trajes recorrem à oferta online, enquanto 29% o fazem em lojas físicas. Existem ainda 16% que procuram resposta na rede social Facebook.