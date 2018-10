ANA alerta para redução de efetivos do SEF no aeroporto de Lisboa

A ANA, empresa concessionária dos aeroportos nacionais controlada pelo grupo francês Vinci, alertou há minutos, em comunicado que amanhã, dia 9 de outubro, se prevê uma redução de efetivos de inspetores de fronteira do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

“Prevê-se uma redução de efetivos – inspetores – do SEF com diminuição do nível de serviço do controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa”, estima o referido comunicado da gestora aeroportuária nacional.

“A ANA, Aeroportos de Portugal apela aos passageiros com destino ao Reino Unido, Irlanda, e países fora da Europa com voos com partida antes das 10h30, que procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista para o controlo de fronteira”, recomenda a empresa do grupo Vinci.