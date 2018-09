ANA alerta passageiros para efeitos da concentração de táxis

A ANA – Aeroportos de Portugal emitiu há minutos um comunicado a alertar os passageiros para os efeitos da concentração de taxistas agendada para amanhã, dia 19 de setembro.

A gestora aeroportuária prevê “condicionamentos de tráfego nas principais vias da cidade e diminuição do serviço de táxis na região de Lisboa”.

Por isso, a ANA apela aos passageiros utilizem amanhã o aeroporto Humberto Delgado para viajar, “que procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência, informando-se previamente sobre alternativas de transportes públicos disponíveis, no quadro do reforço de serviços de e para o aeroporto de Lisboa, implementado para minimizar os constrangimentos dos utilizadores”.

As diversas associações de taxistas convocaram para hoje manifestações em Lisboa, Porto e Faro como forma de protesto com a nova legislação que regulamente as plataforma de transporte de passageiros, como a Uber ou a Cabify.