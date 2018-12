ANA alerta passageiros quanto a “pico de tráfego” nos aeroportos este Natal

A ANA – Aeroportos Portugal emitiu este sábado um comunicado, alertando que o “pico de tráfego nos aeroportos portugueses”, sobretudo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, durante a época do Natal, pode levar a constrangimentos e, por isso, alerta todo os passageiros para anteciparem a sua chegada aos aeroportos.

“Para evitar constrangimentos”, lê-se no comunicado da autoridade para os aeroportos de Portugal, é pedido que todos os passageiros com voos nos dias 23, 27, 28 e 29 de dezembro “cheguem com maior antecipação possível” aos aeroportos.

Também os dias 2 e 7 de janeiro são incluidos neste alerta, por serem igualmente datas de “maior pressão de tráfego” nos aeroportos.