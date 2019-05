ANACOM entrega prémios a vencedores do concurso “O meu selo preferido”

A ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações) entregou, nesta manhã de terça-feira, prémios a crianças e jovens que participaram no concurso “O meu selo preferido”. A cerimónia que contou com a presença do presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, e dos presidentes dos reguladores de Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, além de um representante do regulador de São Tomé. Também estiveram na cerimónia de entrega de prémios o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, e o Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.

Antes da entrega de prémios, o Presidente da ANACOM falou na importância de a Madeira ter cobertura de Internet em toda a região, já que um jovem que não tem acesso a esta rede está “desfavorecido”, além de que é imprescindível para o desenvolvimento económico e social.

João Cadete de Matos revelou ainda que o correio, ao contrário do que se pensava e ainda se pensa, vai ter uma vida longa, e fala num renascimento dos correios com o aparecimento da Internet e do comércio online.

Os vencedores de cada escalão ganharam um tablet, enquanto os segundos e terceiros lugares ganharam uma máquina fotográfica. Este concurso foi um desafio lançado aos jovens madeirenses pela ANACOM a desenharem o selo que mais gostaram da exposição “Selos Portugueses de Além-Mar”, no edifício da delegação da ANACOM na Madeira, patente até 15 de maio.