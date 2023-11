ANACOM considerou “que existem razões económicas e sociais de relevo que devem ser devidamente ponderadas pelas empresas do sector”.

A ANACOM recomendou, esta segunda-feira, aos operadores contenção nos aumentos de preços.

“Em face do atual contexto económico e do projetado para 2024, que remetem para uma situação de pressão inflacionista e aumento do custo de vida, estando prevista para 2023 uma variação anual de 4,6% para o índice de preços no consumido”, frisou a autoridade reguladora.

Como tal, recomendou que as empresas “adotem a devida contenção em eventuais aumentos de preços que venham a ocorrer, quer em tarifários disponíveis para novas adesões, quer nos contratos em vigor, de modo a assegurar o efetivo acesso ao serviço por parte dos utilizadores finais a estes serviços”.

A autoridade reguladora pediu que “a possibilidade de aumento de preços seja utilizada como instrumento para persuadir os consumidores a aceitar novas fidelizações, prejudicando a dinâmica concorrencial no mercado e, por essa via, os consumidores”.

Além disso, a ANACOM apela a que não exija “o pagamento dos encargos previstos em caso de denúncia antecipada do contrato durante o período de fidelização por consumidores que adiram a uma oferta de tarifa social de acesso à Internet em banda larga”.

Para a ANACOM é preciso ainda “promover a celebração de acordos com vista ao pagamento fracionado de faturas em situações de dificuldade ou efetiva mora do consumidor, com vista a evitar a suspensão e posterior resolução do contrato, nos termos do regime legal vigente”.