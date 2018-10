ANA/Vinci dizem que não receberam qualquer notificação da DG Comp europeia

A ANA – Aeroportos de Portugal/Vinci Airports veio esta quinta-feira, 4 de Outubro, esclarecer que “não recebeu qualquer notificação da Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia”. Isto na sequência da notícia publicada pelo Expresso, que dava conta de uma queixa apresentada em Bruxelas por associações internacionais de aviação contra o contrato de concessão da empresa a privados.

No comunicado enviado às redacções, as duas companhias a concessionária e a sua acionista dizem que “o modelo de regulação económica e de qualidade de serviço do sector aeroportuário nacional foi definido pelo Estado português antes da privatização da ANA, quando esta ainda era uma empresa estatal” e que a venda foi escrutinada pela Europa.

“Na sequência de notícias veiculadas na comunicação social, a ANA Aeroportos de Portugal /Vinci Airports esclarece que a decisão de privatizar a ANA Aeroportos de Portugal (ANA) foi tomada pelo Estado português em 2010”, diz a nota enviada às redações.

“O modelo de regulação económica e de qualidade de serviço do setor aeroportuário nacional foi definido pelo Estado português antes da privatização da ANA, quando esta ainda era uma empresa estatal”, dizem a ANA e a Vinci que acrescentam que a “esta privatização concorreram os maiores players internacionais”.

“Desde a privatização, onde a Vinci Airports investiu 3,08 mil milhões de euros, que a ANA/Vinci Airports respeita escrupulosamente os termos do acordo, no âmbito do contrato de concessão”, asseguram.

“Todo o processo de privatização foi objeto de escrutínio nacional e internacional, com as autoridades comunitárias a pronunciar-se e a aprovar a transação”, refere ainda a nota que adianta que a ANA não recebeu qualquer notificação da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.

Duas associações de transportes aéreos, das quais a portuguesa TAP faz parte (IATA e A4E), avançaram com uma queixa contra o contrato de concessão da ANA, que até 2062 tem a gestão de 10 aeroportos nacionais. Segundo o Expresso o contrato de concessão da ANA Aeroportos aos franceses da Vinci motivou uma queixa em Bruxelas por práticas que violam a concorrência. Em causa estão taxas de aeroporto demasiado elevadas, que permitem lucros excessivos do operador privado.

O processo que deu entrada na Direção-Geral de Concorrência da União Europeia, foi confirmado pelo Expresso junto da IATA, uma das duas queixosas. Ambas são associações internacionais que representam transportadoras aéreas: “a Airlines for Europe (A4E) e a International Air Transport Association (IATA) apelaram o governo português a melhorar as perspetivas de baixar as taxas dos aeroportos portugueses, renegociando o acordo de concessão atribuído ao operador de aeroportos português ANA”, avançam oficialmente, numa declaração em inglês enviada ao Expresso, intitulada “Apelo para um melhor negócio para as companhias aéreas e os passageiros em Portugal”.

Em causa está o modelo de cálculo das taxas aeroportuárias. Segundo a noticia, a queixa apresentada, as companhias aéreas e os passageiros em Portugal têm pago pelo menos mais 30% em taxas do que deveriam, o que aumenta os custos das viagens e enfraquece a competitividade da economia portuguesa, argumentam.