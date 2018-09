André Ventura acusa Rui Rio do “maior roubo de identidade na história do PSD”

André Ventura, vereador da câmara de Loures e militante do PSD, quer um congresso extraordinário para clarificar a identidade do partido e reclamar a eventual destituição do seu actual líder. Em causa está o desconforto interno que posições sucessivas de Rui Rio têm gerado no maior partido da oposição como o convite aos críticos a saírem do PSD até a aproximação a medidas propostas pela BE como a designada taxa ‘Robles’. Na próxima semana, reúne-se com Rio, num encontro onde irá reclamar a procura de consensos internos e o abandono da lógica de confronto.

São precisas 2.500 assinaturas para provocar a destituição do líder do PSD, e André Ventura, o polémico ex-candidato a Loures, diz que consegue – em apenas uma semana. Mas remete decisão de congresso destitutivo para dezembro após a aprovação do Orçamento do Estado de 2019.

Ao Jornal Económico, fontes sociais democratas consideram esta iniciativa como uma espécie de “congresso de identidade do PSD” depois de episódios sucessivos que envolveram o seu actual líder, mas tal como André Ventura remetem a decisão e apoio a esta iniciativa para dezembro após a aprovação, ou não, do OE/2019.

No centro da discórdia e desconforto interno entre militantes, e até deputados do PSD, estão as recentes declarações de Rui Rio a convidarem os seus críticos internos e saírem do Partido, chegando mesmo a sinalizar que os que discordam “estruturalmente” da sua liderança tentam “destruir o partido” enquanto é líder.