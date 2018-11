Angola cresce 2,3% em 2019, diz Focus Economics

A economia angolana retomará o caminho do crescimento no próximo ano, suportada pelo aumento da procura interna e pela subida da produção de petróleo. A previsão é da Focus Economics no seu mais recente relatório, “Focus Economics Consensus Forecast – Sub-Saharan Africa”, onde se antevê que o PIB nacional cresça 2,3% em 2019 e 2,8% em 2020. Já o crescimento na África subsariana será de 3,6% em 2019 e 3,8% em 2020.

O OGE2019, recorde-se, projecta um crescimento de 2,8%,

A diminuição da pressão inflacionária deverá, segundo a Focus Economics, reforçar o consumo doméstico, enquanto o investimento beneficiará de condições mais favoráveis ao financiamento, fruto das reformas económicas em curso. Contudo, adverte a consultora sediada em Barcelona, a dependência do País do volátil sector petrolífero continua a assumir-se como o risco principal para as perspectivas económicas de Angola.

Em termos regionais, a Focus Economics prevê que a recuperação iniciada nos meses finais deste ano deverá ganhar velocidade em 2019. A procura externa e o aumento dos preços das matérias-primas deverão impulsionar as economias que mais dependem das exportações, enquanto o aumento do investimento favorecerá o crescimento das economias mais pequenas da região subsariana. Apesar da melhoria das perspectivas, a Focus Economics alerta para um cenário que trará mais desafios.

Domesticamente, a incerteza política pesará na evolução regional, nomeadamente em nações como Nigéria e África do Sul, onde haverá eleições importantes em 2019. Por sua vez, na frente externa, um possível recuo no comércio global teria ramificações significativas para economias impulsionadas pelas commodities. Já a saída de capital permanece, de acordo com os economistas da consultora, um risco-chave nos mercados emergentes que, aliado à subida das taxas de juro norte-americanas, poderá causar problemas para as economias com défices mais elevados.

Segundo o relatório, o crescimento da África subsariana deverá chegar aos 3% este ano, o que, a confirmar-se, será o melhor resultado em três anos. Para o próximo ano, a Focus Economics antevê um crescimento de 3,6% para a região, aumentando para 3,8% em 2020.