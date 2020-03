Angola pode entrar em incumprimento se petróleo continuar em queda, alerta economista

O economista Carlos Rosado de Carvalho admite que Angola pode entrar em ‘default’ (incumprimento), mantendo-se o atual cenário de baixos preços do petróleo, e considerou que o Governo deve preparar um plano B que inclua cortes na despesa.

“A manterem-se estes preços do petróleo será muito grave para Angola”, já que uma quebra de preços na ordem dos 40% significaria que o Orçamento Geral do Estado (OGE), baseado num encaixe de 11 mil milhões de dólares (9,6 mil milhões de euros) com as receitas petrolíferas, “não seria executável”, afirma Carlos Rosado de Carvalho, pois teria apenas cerca de 4,5 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).

O OGE foi elaborado com base num preço médio de 55 dólares (48 euros) por barril, mas hoje o barril de petróleo Brent, de referência na Europa, afundou até aos 33 dólares (29 euros) no início do dia, menos 26,31%, a maior queda num dia desde a primeira Guerra do Golfo em 1991.

A alternativa seria “aumentar o endividamento” e, consequentemente, o défice, mas Carlos Rosado de Carvalho questiona a capacidade do país em endividar-se mais.

“Neste cenário, ou se reestrutura a dívida ou não excluo a possibilidade de um ‘default’. Com estes preços, ou Angola reestrutura a dívida ou não tem capacidade de a pagar”, salientou o economista, acrescentando que se vivem “tempos de grande volatilidade”.

Os parceiros internacionais, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional (FMI) que está a implementar um programa de assistência financeira em Angola, “compreenderão que é um evento completamente externo a Angola”, defendeu Carlos Rosado de Carvalho, destacando que “ninguém está interessado que Angola entre numa espiral de convulsão social”.

Quanto ao programa com o FMI, pode ser revisto.

“Uma coisa é ter um programa com 55 dólares o barril, outro é ter um programa com 33 dólares o barril, são coisas completamente diferentes, espero que Angola tenha compreensão dos seus parceiros”, sublinhou, notando que o país não pode deixar, no entanto, de fazer “as reformas que são importantes”, como a melhoria do ambiente de negócios ou o fim a subsidiação dos combustíveis.

O pânico gerado pela epidemia do novo coronavírus é apenas parte da explicação para a queda dos preços do petróleo.

Para o economista, “tem a ver com uma guerra, pois a Rússia não quis novos cortes, não quis alinhar com a OPEP [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] e, de alguma forma, isto é uma retaliação da Arábia Saudita”.

Face à “volatilidade” esperada nos próximos tempos, “o mais avisado é o Governo começar a preparar um plano B”, considerou Carlos Rosado de Carvalho, recomendando a definição de prioridades, nomeadamente onde devem ser feitos os cortes na despesa.

“Se não cortar nas despesas e tiver um corte de receitas desta ordem de grandeza onde é que Angola vai buscar dinheiro para financiar?”, atirou.

No entanto, “é cedo” para rever o Orçamento, até que “as coisas estabilizem”, sugeriu Carlos Rosado de Carvalho, lembrando que o Governo está já em fase de revisão da programação macroeconómica, como foi referido no sábado por responsáveis das Finanças.