Annegret Kramp-Karrenbauer: a “mini-Merkel” que vai herdar a liderança da CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer nasceu em 1962, no seio de uma família católica, em Saarland, o estado alemão de menor dimensão, situado no sudoeste do país. Enquanto criança, sonhava em ser parteira ou professora, mas foi a paixão pela política e direito que a levaram a ingressar na União Democrática Cristã (CDU), em 1981, com apenas 19 anos.

Depois de concluir um mestrado em ciência política na Universidade de Trier, entrou no política estadual de Saarland. A sua perspicácia e clareza discursiva foi notória e, poucos meses depois, estava a ser escolhida para aconselhar o democrata-cristão Peter Müller nas suas funções como chefe do grupo parlamentar da CDU e ministro-chefe no estado de Sarre.

Mas o Bundestag (a câmara baixa do Parlamento alemão) sempre lhe exerceu um fascínio em Annegret Kramp-Karrenbauer. Em 1998, Kramp-Karrenbauer consegue um assento no parlamento alemão, em substituição de outro deputado. Mas a vitória durou pouco e nas eleições gerais do mesmo ano acabou por perder o lugar, o que a obrigou a regressar à política regional, a casa onde já tinha sido feliz e haveria de ser ainda mais.

Entre 2000 e 2004, Kramp-Karrenbauer serviu como secretária de Estado para assuntos internos no governo de Peter Müller, no estado de Sarre. Mais tarde, foi eleita primeira-ministra do Sarre, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse cargo em toda a Alemanha. O seu mandato enquanto primeira-ministra do Sarre terá durado de 2011 a 2018.

Durante esse período, Annegret Kramp-Karrenbauer terá apoiado as políticas de imigração da chanceler alemã e fez parte da organização da campanha eleitoral de chanceler alemã, Angela Merkel, às eleições do ano passado. Em fevereiro deste ano foi indicada por Angela Merkel para o cargo de secretária-geral da CDU. A subida à liderança dos democratas-cristãos deu-se num ápice.

Apelidada de “mini-Merkel”, Annegret Kramp-Karrenbauer foi eleita esta sexta-feira como líder do Partido da União Democrata-Cristã (CDU) na Alemanha, colocando fim a 18 anos de Angela Merkel. A candidata à liderança do partido venceu o advogado e antigo líder do grupo parlamentar dos democratas-cristãos, Friedrich Merz, na segunda ronda de votações, com 51,8% dos votos.

Annegret Kramp-Karrenbauer é politicamente mais próxima da via centrista de Merkel. A nova líder tem como prioridades a recuperação do sentimento de pertença alemão e de identificação com o partido, o reforço da segurança e o fomento de uma economia social de mercado, com menos burocracias e mais inovadora e voltada para o meio digital.

Aos 56 anos, é a quarta mulher a liderar um governo alemão. Após ter conquistado os democratas-cristãos, Annegret Kramp-Karrenbauer pode vir a tornar-se a próxima chanceler da Alemanha e a líder política mais importante da Europa.