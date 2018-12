Annegret Kramp-Karrenbauer substitui Angela Merkel na liderança da CDU

A secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, foi escolhida esta sexta-feira para substituir Angela Merkel na União Democrata-Cristã (CDU). A candidata venceu o advogado e antigo líder do grupo parlamentar dos democratas-cristãos, Friedrich Merz, na segunda ronda de votações.

Annegret Kramp-Karrenbauer, de 56 anos, é politicamente mais próxima da via centrista de Merkel. No entanto, tendo em conta o enfraquecimento político da chanceler alemã, a candidata veio subtilmente a distanciar-se de algumas decisões da chanceler alemã durante a campanha à liderança no partido, embora sem ir longe demais. “O adversário político está nas fileiras dos outros partidos”, lembrou, no primeiro debate político entre os três candidatos.

Apelidada de “mini-Merkel”, Annegret Kramp-Karrenbauer apoiou as políticas de imigração da chanceler alemã e fez parte da organização da campanha eleitoral de Merkel às eleições do ano passado. A secretária-geral da CDU traz consigo uma vasta rede de contactos entre os órgãos do partido, fruto das funções políticas que desempenha, e, embora Merkel não tenha formalizado qualquer apoio a nenhum dos três candidatos, AKK, como também é conhecida, tem a sua aprovação.

A candidata tem como prioridades a recuperação do sentimento de pertença alemão e de identificação com o partido, o reforço da segurança e o fomento de uma economia social de mercado, com menos burocracias e mais inovadora e voltada para o meio digital. A candidata tinha dito que, se perder as eleições internas, deixaria o cargo de secretária-geral do partido.

No final de outubro, a líder do governo alemão anunciou a intenção de não se recandidatar à liderança do partido. Ao todo, Angela Merkel conduziu o partido durante 18 anos. Com esta vitória, a nova líder pode vir a tornar-se a próxima chanceler da Alemanha e a líder política mais poderoso da Europa.