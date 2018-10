Ano parlamentar arranca com novas caras na Madeira, TAP marca início de sessão plenária

Ler mais

O ano parlamentar arrancou esta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira com novas caras. O PSD é a bancada que sofre mais alterações com as entradas de Francisco Nunes, Gualberto Fernandes, Paulo Freitas, e ainda de Rui Abreu, secretário-geral dos sociais democratas madeirenses. A TAP foi um dos temas a marcar a primeira sessão plenária do ano.

Entre as maiores críticas à TAP esteve o mau serviço prestado à Madeira e ainda os preços elevados dos voos para a Região Autónoma.

A TAP foi um dos temas que marcou o arranque da primeira sessão parlamentar na Madeira. Miguel de Sousa, do PSD, criticou modelo que favorece tarifas elevadas, para a Madeira, e ainda palavras de repúdio, ao serviço que a empresa presta à Região Autónoma.

Já António Lopes da Fonseca, diz que o problema criado pela TAP à Madeira está relacionado com quem a dirige, referindo-se a Antonoaldo Neves. O centrista exigiu que o presidente da TAP precisa esclarecer qual é o preço médio das viagens para a Madeira na audição parlamentar.

O JPP abordou a reprivatização da TAP, em que o Estado ficou com 50% do capital, lembrando que “a gestão continuou privada” e sendo assim é dominada pelos interesses económicos.

“Infelizmente apesar da TAP ser maioritariamente pública a gestão é privada. O Estado não tem pulso para que a TAP tenha obrigações de serviço público”, lamentou Ricardo Lume, deputado do PCP.

O BE repudiou as declarações de Antonoaldo Neves de que as viagens para a Madeira “eram módicas”, através considerando-as “ofensivas” e que os madeirenses pagam fortunas para se deslocar no território continental.

Victor Freitas, do PS, considerou que a TAP tem prestado “um mau serviço” prestado à Região considerando que os cancelamentos por questões operacionais é “a todos os níveis lamentáveis”, salientando a importância de ter mais outra companhia aérea a operar para a Madeira.

Raquel Coelho, do PTP, e Gil Canha, deputado independente, criticaram ainda a política portuária da Madeira.