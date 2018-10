Antes de viajar, há que pesquisar. Booking lidera pesquisas de portugueses

Nos dias que correm muitos são os portugueses que cumprem o ritual de pesquisa na internet, através das várias plataformas a que já se pode aceder, para então preparar ao detalhe a sua próxima viagem.

Nesta busca, os portugueses procuram essencialmente informação sobre voos, hotéis, transportes, entre outros dados que possam acrescentar mais informação sobre o destino que escolheram. No final o grande objetivo é ter a certeza de foi feita a melhor das escolhas.

A maioria (57%) dos portugueses que responderam ao recente questionário elaborado pela Deco Proteste, sob coordenação de Ana Almeida, apenas pesquisou informações antes da viagem, mas 41% fizeram-no antes e durante a mesma.

Quanto às plataformas mais usadas, o Booking é o mais visitado pelos inquiridos nacionais, com 39% a optar por empresa. Seguem-se o Tripadvisor e os sites de operadores turísticos, ambos com 14% das visitas.

Porém, nesta análise evidenciam-se, como aqueles que mais agradam aos participantes no estudo, a Lonely Planet, Airbnb, Expedia e Trivago.

Na Trivago, os inquiridos apreciam sobretudo a facilidade de utilização, na Airbnb, a informação precisa e, na Lonely Planet, a apresentação de dados fiéis à realidade.

Na comparação, pode estar o ganho?

Atendendo a que os portugueses também procuram comparar custos, especificamente das passagens de avião, alojamento e de veículos para alugar, este mesmo estudo apurou também o ranking dos portais mais utilizados, e porquê.

Assim, a maioria dos portugueses usa a Trivago (47%) para pesquisar onde vão dormir, sendo que para conseguirem o voo mais barato optam pela Momondo (24%) e, em menor escala, pelo Skyscanner (10%).

Quando o objetivo é alugar um veículo, o Rentalcars (5%) é o mais usado, seguido do Auto Europe, apontado por 3% dos inquiridos.

Estas escolhas assentam na satisfação alcançada em diferentes parâmetros de avaliação. A preferência pelo Trivago, por exemplo é justificada com a facilidade de utilização do site e às características que disponibiliza, como calendário e mapa com a localização. Porém, foi apurado que os descontos oferecidos pelo comparador já não agradam tanto.

Dos dois mais usados para pesquisar viagens de avião, o Skyscanner é o mais valorizado já que em todos os critérios, apresenta um índice de satisfação superior ao do Momondo.

Mas o que mais distingue o Skyscanner é a facilidade de utilização, seguida das características do site e do número de companhias disponíveis. Os descontos conseguidos pela utilização do comparador já não reúnem tanta satisfação, embora a apreciação seja superior à obtida pelo Momondo.

O Auto Europe agrada um pouco mais do que o Rentalcars a quem pretende encontrar carro para alugar. Em ambos, a facilidade de utilização é o aspeto mais apreciado. Os descontos alcançados, bem como a correspondência entre o preço do comparador e a realidade, são os pontos que satisfazem menos.

No que diz respeito ao alojamento reservado online, os portugueses usam, sobretudo, o Booking (44%). Já 18% preferem os sites dos operadores turísticos e 10% o site da companhia aérea ou do hotel escolhido. O Booking, o Destinia e o Airbnb são as plataformas mais apreciadas por quem respondeu ao inquérito, embora o grau de satisfação não seja muito elevado, destacando-se o facto de o processo de pagamento ser o aspeto que mais agrada aos utilizadores.

A explicar o descontentamento com o eDreams, o Rumbo e o Lastminute é apontada a falta de clareza e de transparência da informação no site.

A Deco Proteste quis ainda saber se os utilizadores destas plataformas tiveram algum problema quando as usaram. Apenas 3% dos inquiridos referiram que as características do alojamento eram piores daquelas que encontraram e 2% indicaram que o preço final tinha sido superior ao anunciado ou que tinham pago um extra para usarem o cartão de crédito.

O eDreams, o Lastminute e o Rumbo apresentaram uma maior incidência dos dois últimos problemas.