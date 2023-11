António Costa fala ao país pelas 14 horas, após segundo encontro rápido com o Presidente da República.

7 Novembro 2023, 13h55

O primeiro-ministro terá apresentado a sua demissão ao Presidente da República. A notícia é avançada pela “SIC Notícias”. António Costa fala ao país pelas 14 horas.

A última reunião em Belém, que durou dez minutos, terá servido para o efeito. De relembrar que, pelas 9h30, Costa e Marcelo encontraram-se pela primeira vez, a pedido do próprio primeiro-ministro.

O nome do primeiro-ministro está envolvido na investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), em escutas que datam de 2021. A investigação indica que Costa ligou a Matos Fernandes, então ministro do Ambiente, para falar do caso do hidrogénio verde e no investimento de milhões que o projeto poderia trazer para Portugal.

António Costa foi apanhado em quatro escutas diferentes, sendo que uma foi considerada suspeita e poderá levar à demissão do primeiro-ministro.

A PGR também revelou esta terça-feira que o Supremo Tribunal de Justiça vai analisar as referências feitas ao nome do primeiro-ministro durante a investigação que data de 2019. “No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente”, segundo o comunicado da PGR.