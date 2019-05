António Costa diz que chumbo a contagem total do tempo dos professores foi “uma vitória da responsabilidade”

O primeiro-ministro, António Costa, considera que o chumbo da recuperação integral do tempo de serviço dos professores foi uma “vitória da responsabilidade”. António Costa considera que o resultado da votação em plenário esta sexta-feira é “clarificador” e respeita o princípio da equidade, equilibrando as contas públicas e mantendo a credibilidade internacional.

“Foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade que nos permitirá assim, com segurança, dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer de recuperação de rendimentos, de direitos e de aumento do investimento com contas certas”, afirmou António Costa, após o chumbo do texto final sobre a contagem integral do tempo dos professores, colocando fim à tensão política desencadeada na semana passada.

António Costa sublinhou que a recuperação integral do tempo de serviço dos professores tem de ser feita de modo a “respeitar o princípio da equidade com os outros quadros especiais, a garantir a estabilidade financeira do país e a nossa credibilidade internacional”.

O primeiro-ministro deixou ainda um reconhecimento à Assembleia da República pelo chumbo da medida, mas rejeitou a necessidade da direita para resolver questões estruturais. “Os portugueses ficaram perplexos com a votação do PSD e CDS-PP na comissão parlamentar e ficaram ainda mais perplexos com as justificações que foram dadas ao longo da semana e, felizmente, estão todos satisfeitos com o resultado final”, afirma António Costa.

O texto final da comissão de Educação e Ciência, que previa a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos, foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. Os dois partidos da oposição já tinham anunciado a decisão, depois de na semana passada terem votado na especialidade ao lado do PCP, BE e PEV, para aprovar a garantia de que o tempo de serviço dos professores seria recuperado na totalidade.

Há uma semana, António Costa tinha deixado claro que se o texto fosse aprovado o Governo apresentaria a demissão. “Entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e Presidente da Assembleia da República que a aprovação final global desta iniciativa parlamentar, forçará o Governo a apresentar a sua demissão”, garantiu o primeiro-ministro.

(Em atualização)