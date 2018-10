António Costa nega redução do IVA na eletricidade e gás por não ser “comportável”

O primeiro-ministro António Costa rejeitou hoje a hipótese de reduzir o IVA na eletricidade e no gás natural, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), por não ser “comportável”. Questionado sobre se iria aceitar essa medida, reivindicada pelo BE e pelo PCP, com um impacto estimado de 500 milhões de euros nas contas do OE2019, Costa respondeu da seguinte forma: “Não nos parece ser comportável”.

No entanto, o primeiro-ministro disse que o assunto não está fechado e ressalvou que “há outras maneiras” de fazer baixar os preços da eletricidade e gás natural, nomeadamente através da redução do défice tarifário. O BE e o PCP defendem a redução do IVA na eletricidade e gás natural, de 23% para 6%, e têm insistido nessa reivindicação nas últimas semanas. Ainda ontem, em entrevista ao “Diário de Notícias”, a coordenadora do BE, Catarina Martins, salientou que essa medida estaria a ser negociada com o Governo.