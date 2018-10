António Costa sobre OE2019: “Reduz défice, dívida e aumenta investimento público”

O primeiro-ministro reuniu hoje com o grupo parlamentar do Partido Socialista para apresentar a proposta de Orçamento do Estado de 2019 e reforçou a convicção de que este documento vai permitir a Portugal “reduzir défice, dívida e aumentar o investimento público”.

Ladeado por Pedro Nuno Santos e Carlos César, António Costa manifestou a crença de que “este Orçamento melhora a vida dos portugueses” e que vai permitir que Portugal continue a crescer na média da União Europeia.

O primeiro-ministro fez uma passagem pelas várias medidas do documento e nesta resenha, deu destaque à redução das tarifas de transporte público, uma medida que, recordou Costa, “vai custar 83 milhões de euros e que abrange as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”.